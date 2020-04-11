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Bursa'da topyekün temizlik seferberliği

Bursa'da belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kalan sokak cadde ve tarihi mekanları ilaçladı.

11.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:55
Bursa'da topyekün temizlik seferberliği
Bursa 'da belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kalan sokak cadde ve tarihi mekanları ilaçladı.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği pazar, çarşı, parklar, meydanlar, camiler, türbeler ve ana caddeleri yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız başladı. Ortak kullanım alanlarında yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmaları, insanların sokağa çıkma yasağıyla birlikte daha da hız kazandı.

Yetkililer insanların olmaması sebebiyle daha etkili çalışma yapabildiklerini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Bursa, Güncel
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