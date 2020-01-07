Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı - Haberler

Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:40 Bursa'da torbacı ve içicilere operasyon: 17 gözaltı
'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu kullanmak için satın almak veya bulundurmak suçundan 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden bir miktar metamfetamin ve ectasy çıktı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.Y., Ö.A., İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 21 çıkı paketlenmiş 101 gram metamfetamin, 80 gram metamfetamin, 200 gram esrar, 16 adet ectasy hap, bir miktar sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 17 şüpheliden 11'i hakkında uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, Ö.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:00   Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği temizlik işçisi kurtardı - Haberler
16:00   İran'ın kültürel açıdan önemli noktaları - Haberler
15:51   Duden: 'İnşallah' kelimesi 1942'den beri sözlüğümüzde - Haberler
15:47   Sosyal medyadan uyuşturucu satışına 81 ilde operasyon: 162 gözaltı - Haberler
15:46   Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine başlandı - Haberler
15:04   Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Haberler
14:51   İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri - Haberler
14:51   Beş katlı binanın duvarında yürekleri ağza getiren görüntü! - Haberler
14:41   Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar - Haberler
14:33   ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita - Haberler
7.01.2020 16:07:57