09.07.2019 01:07
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 11 kişi çeşitler yerlerinden yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 11 kişi çeşitler yerlerinden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gemlik Kumla Armutlu yolu, Kumla Jandarma Rampası'nda meydana gelen ve 6 aracın birbirine girdiği kazada Vildan Mutlu isimli kadın hayatını kaybetti. Çok sayıda 112 acil yardım ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekibinin de müdahale ettiği kazada bazı vatandaşlar araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların da müdahale ettiği kazada yaralananlar sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.
Kazazedelerin tedavisi sürerken, savcılık soruşturma başlattı. Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
Kaynak: İHA
Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:33   Arızalanan tekneden denize atlayan adam 28 gündür kayıp
02:24   Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldü
02:13   Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldü
02:06   Kaza anı kameraya böyle yansıdı
02:03   Seyidoğlu Baklava'dan ihtiyati tedbir talebi
02:00   Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıslar cezaevine gönderildi
01:57   Pendik'te hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan şüphelilere tutuklama talebi