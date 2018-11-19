Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:31



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:31

Bursa Yalova kara yolunda, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobildeki 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orhangazi Yalova kara yolu, Süpürgelik mevkisinde, Merve Uyanıksoy (23) idaresindeki 34 KT 5912 plakalı otomobil Yalova'dan Bursa'ya seyir halindeyken belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Refüje giren otomobil ağaçları parçalayıp karşı şeride geçti.Otomobil karşı şeride geçtiği anda karşı yönden gelen tır da otomobili fark ederek ani bir manevrayla otomobile çarpmaktan kurtuldu.Otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Ankut (25) kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken iki kadın kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı.