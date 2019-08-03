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Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

Bursa'nı Orhangazi ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.

03.08.2019 10:44 Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'nı Orhangazi ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.
Zeynel Akyıldız (25) idaresindeki 16 ADC 532 plakalı kamyonet, Gebze-Orhangazi- İzmir kara yolunda Orhangazi gişeleri yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Devrilen kamyonet alev aldı ve sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Akyıldız, hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri kamyonetteki yangını söndürdü.
Mobilya yüklü olduğu öğrenilen kamyonet tamamen yandı.

Orhangazi, İzmir, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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