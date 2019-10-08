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Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

08.10.2019 00:08Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halit Yılmaz (61) idaresindeki 16 Z 4933 plakalı otomobil, Harmancık çevre yolunda karşı yönden gelen Ömer Temel (60) yönetimindeki 06 dk 6645 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Halit Yılmaz'ın eşi Fatma Yılmaz (60) ile ağabeyi Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (70) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan Halit Yılmaz ile Ömer Temel, acil servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Fatma Yılmaz ile Hasan Hüseyin Yılmaz'ın cesedi Harmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Harmancık, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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