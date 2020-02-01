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Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

01.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:34Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tahsin Ç. idaresindeki 16 Y 0456 plakalı otomobil, İsaören Mahallesi'nden İnegöl istikametine seyrederken karşı yönden gelen Osman E. idaresindeki 54 ADP 904 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ersin Ç. ve Fatih A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl, Güncel

Kaynak: AA

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