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Bursa'da trafik kazası: 6 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

20.09.2019 15:44Bursa'da trafik kazası: 6 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Remzi Yerli (30) idaresindeki 35 YHT 47 plakalı hafif ticari araç, Arapzade Mahallesi Santral Yolu Caddesinde karşı yönden gelen, Yaşar Arba (41) yönetimindeki 16 VV 186 plakalı saman yüklü kamyonetle çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Remzi Yerli, Tuna Yerli, (32), Gülsüm Yerli (30), Remziye Yerli (69), Muhammed Fevzi Yerli (1) ve Medine Yerli (5), yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.

Orhangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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