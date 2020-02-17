Haberler » Güncel » Bursa'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Haber

Bursa'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 4 aracın hasar gördüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

17.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:24Bursa'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
'nın ilçesinde, 4 aracın hasar gördüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre. Kumla Mahallesi- yolunda Vahit İlham idaresindeki 77 AT 894 plakalı pikap, aynı yönde ilerleyen ve şerit değiştiren otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Yoldan çıkan araç, bir işletmenin otoparkındaki 3 araca çarparak durabildi.
Araçların hasar gördüğü kaza, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde pikabın yoldan çıkarak diğer araçlara çarpması yer alıyor.

Armutlu, Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
17.02.2020 15:56:57