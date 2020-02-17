Bursa'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde, 4 aracın hasar gördüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre. Kumla Mahallesi- Armutlu
yolunda Vahit İlham idaresindeki 77 AT 894 plakalı pikap, aynı yönde ilerleyen ve şerit değiştiren otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Yoldan çıkan araç, bir işletmenin otoparkındaki 3 araca çarparak durabildi.
Araçların hasar gördüğü kaza, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde pikabın yoldan çıkarak diğer araçlara çarpması yer alıyor.