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Bursa'da trafikteki tehlikeli yolculuk vatandaşları korkuttu

Bursa'da trafikte çekilen görüntüler yürekleri ağza getirdi.

20.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:28Bursa'da trafikteki tehlikeli yolculuk vatandaşları korkuttu
'da trafikte çekilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Eşyaların yüklü olduğu kamyonetin arkasında bulunan iki kişiden birisinin yaptığı hareketler göreünleri korkuttu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa-Ankara yolunda seyir halinde olan eşya yüklü kamyonetin arkasında bulunan bir kişi hareket halindeki araçta iki ayağını dışarıya çıkararak bir süre böyle yolculuk yaptı. Ardından hiçbir önlem almadan şahsın ayakta yolculuk etmesi görenlerin yüreklerini ağza getirdi. O anlar ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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