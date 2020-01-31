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Bursa'da trajikomik kaza kameralara yansıdı

Bursa'da trajikomik kaza kameralara yansıdıBURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yıkama ünitesindeki rapmadan kayıp, çıktığı karayolunda kamyonla çarpıştı.

31.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:37
'da trajikomik kaza kameralara yansıdı
BURSA'nın ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yıkama ünitesindeki rapmadan kayıp, çıktığı karayolunda kamyonla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde, İznik- Karayolu'nda meydana geldi. Bir benzin istasyonuna giren sürücü Yusuf M.K.(32), 34 UJ 3543 plakalı otomobilini, araç yıkama ünitesine soktu. Otomobili, yıkama bölümüne belirlenen standartlarda yanaştıramayan Yusuf M.K., otomata para atıp, beklemeye başladı. Dönen fırçaların ilerlemediğini fark edince de otomobilini içeri doğru itmek istedi. Ancak el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yıkama rampasından kayıp, karayoluna çıktı. Yusuf M.K.'nin peşinden koştuğu otomobil, karayolunda iki otomobili teğet geçip, karşı yönden gelen Selçuk U. idaresindeki 33 AAJ 259 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Bursa'da trajikomik kaza kameralara yansıdı

Orhangazi, İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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