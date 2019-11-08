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Bursa'da tren durdu, hayat kurtuldu

Bursa'da metroda kalp krizi geçiren bir yolcu için toplu ulaşımda bazı hatlarda 20, bazı hatlarda ise 10 dakikalık aksama yaşandı.

08.11.2019 08:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:04 Bursa'da tren durdu, hayat kurtuldu
Bursa'da metroda kalp krizi geçiren bir yolcu için toplu ulaşımda bazı hatlarda 20, bazı hatlarda ise 10 dakikalık aksama yaşandı. Burulaş ve 112 personelinin seferber olduğu kalp krizi geçiren yolcu hemen hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, sabah 08.20 sıralarında Demirtaşpaşa İstasyonu'nda kalp krizi geçiren 65 yaşındaki hasta için tüm seferler durdu.

Olay yerine hemen 112 ekibi çağrılırken, yapılan ilk müdahale ve hastanın sevki için metro seferleri Arabayatağı yönüne 20 dakika durdu. Doğu batı hattında entegreli çalışma olduğu için vagonların sıraya girmesinden dolayı Batı hattında da 10 dakikalık bir aksama yaşandı.

Burulaş yetkilileri yaptıkları anonslarla vatandaşlara aksamanın sebebini ifade ettiler. Özel Hayat Hastanesi'ne kaldırılan yolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Kalp Krizi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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