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Bursa'da tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Bursa'da, tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç ağır yaralandı.

25.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:40Bursa'da tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
'da, tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç ağır yaralandı.
H.A.T. (24), aralarında husumet bulunan T.K'nin (37) ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine geldi.
Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. tarafından evde bulunan tüfekle H.A.T'ye ateş edildiği öne sürüldü.
H.A.T'nin göğsünden yaralanmasının ardından evden çıkan T.K, komşularından 112 Acil Servis ekiplerini çağırmalarını istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.A.T'yi Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.
T.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
Ağır yaralanan H.A.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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