Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Bursa'da turizm için tarihi dönüşüm - Ekonomi

Bursa'da turizm için tarihi dönüşüm

Bursa'da turizm için tarihi dönüşüm Bursa'nın turizmden daha fazla pay alması amacıyla kırsal yerleşim bölgelerinde farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kestel'in Aksu mahallesinde de tarihi kimliği öne çıkaracak yatırımları hayata geçirdi.

21.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:12
Bursa 'da turizm için tarihi dönüşüm
BURSA - Bursa'nın turizmden daha fazla pay alması amacıyla kırsal yerleşim bölgelerinde farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kestel'in Aksu mahallesinde de tarihi kimliği öne çıkaracak yatırımları hayata geçirdi.
Sınırları içindeki 8500 yıllık arkeopark, kent merkezini süsleyen 2300 yıllık Bitinya surları, kentin her köşesindeki 700 yıllık Osmanlı eserleri ve Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılarıyla adeta bir açık hava müzesi olan Bursa'nın kırsal mahallelerindeki tarihi değerler de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılıyor. Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak için her bölgenin sahip olduğu özellikleri en iyi şekilde öne çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kestel'in Aksu mahallesinin tarihi kimliğini öne çıkaracak yatırımları da bir bir hayata geçiriyor.
Son iki yılda yapılan çalışmalar kapsamında mahalle meydanında bulunan ve Sultan Abdülhamid döneminde 1896 yılında dönemin Bursa Valisi Münir Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme aslına uygun olarak restore edildi. Çeşmenin hemen arkasında bulunan ve 1590 yılında dikildiği bilinen çınar ağacının bakımları yapılırken, çeşme duvarı yeniden düzenlendi. Köy içi yollar 6 bin metrekarelik doğal granit taş döşemesi yapılarak daha otantik hale getirildi. Bu arada mahalle meydanında bulunan ve 1930'lu yıllarda okul olarak kullanıldığı bilinen tescilli yapı ise harabe görüntüsünden kurtarılarak, restorasyonun ardından köy konağına dönüştürüldü.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Aksu Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan çalışmaları yerinde gören Büyükşehir Belediyesi, daha önce yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Aksu Müzesi'ni gezdi. Tarihi çeşmeyi inceleyip, köy konağını gezen Başkan Aktaş, Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri ile önemli bir çekim merkezi olduğunu söyledi. "Bursa'nın her köşesinde tarih yatırıyor" diyen Başkan Aktaş, "Kestel ilçemize bağlı Aksu Mahallemiz de bu manada tarihsel derinliği olan bir noktamız. Meydan düzenleme, çeşme, konak, müze restorasyonu gibi çalışmaların yanında meydanda kamulaştırılacak binayı da ortadan kaldırdığımızda Aksu'ya çok güzel bir meydan ve çok güzel bir aks kazandırmış olacağız. Burada meydanı kaplayan çok güzel bir de kemer. İnşallah o da daha fazla ortaya çıkarılmış olacak. İnanıyorum ki burası hem hemşehrilerimiz hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için önemli bir uğrak yer olacak" diye konuştu.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da Aksu'nun Osmanlı'dan günümüze emanet, Tarihi İpek Yolu üzerindeki önemli duraklardan biri olduğunu hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi eliyle Aksu'ya önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Tanır, "Bölgenin tarihi dokusuna uygun, tarihi yaşatmak adına meydan düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Tarihimizi canlandırmak, ulusal ve uluslararası alanda ziyaretçilerimize sunmak adına çok güzel yatırımlar oldu. Emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm hemşehrilerimizi bu tarihi dokunun yaşatıldığı, Atatürk'ün birden fazla ziyaret ettiği köy olan Aksu mahallemize bekliyoruz" dedi. Bursa’da turizm için tarihi dönüşüm

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Bursa'da turizm için tarihi dönüşüm
Etiketler : Bursa, Aksu, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Üreticilerden ’Korona sonrası temizlik ürünlerinin fiyatı neden arttı?’ sorusuna yanıt Ekonomi
Üreticilerden "Korona sonrası temizlik ürünlerinin fiyatı neden arttı?" sorusuna yanıt
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Ekonomi
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Ekonomi
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Ekonomi
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Ekonomi
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek Ekonomi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti Ekonomi
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Teksan'dan tüm pandemi hastanelerindeki jeneratörlere ücretsiz müdahale hizmeti - Ekonomi Bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı - Ekonomi Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri 'tüm hızıyla' sürüyor - Ekonomi Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerin siparişlerini ücretsiz götürüyor - Ekonomi Virüs tedbirleri kapsamında mangal yakmak yasaklandı - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı - Ekonomi Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı - Ekonomi Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek - Ekonomi Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading