Bursa'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" Konseri

Kazakistan
Kızılorda Oda Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konseri verildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Kazakistanlı Şef
Anvar Akbarov ile Şef Seval Kadıoğlu
yönetti.
Gecede, "Kara Kemer
", "Zhez Kiik " ve "Gauhar Tas" gibi eserler müzikseverler tarafından beğeni kazandı.
Konser sonunda sanatseverleri selamlayan orkestra ve solistler uzun süre alkışlandı.
Merinos,Bursa Büyükşehir Belediyesi,Kazakistan
Kaynak: AA