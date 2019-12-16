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Bursa'da üç gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu

Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 14 yaşındaki Damla Uzun, Ankara'da bulundu.

16.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:10Bursa'da üç gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız bulundu
'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra alınamayan 14 yaşındaki Damla Uzun, 'da bulundu.
Ailesinin, Polis Merkezi Amirliğine kayıp müracaatında bulunmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla belirlenen adresler, Ankara Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle paylaşıldı.
Uzun'un, müşterek çalışmalar sonucunda Ankara'nın Etimesgut ilçesinde G.E'nin (18) yanında olduğu belirlendi.
Ekipler tarafından söz konusu adresten alınan Uzun, işlemleri yapılmak üzere Ankara Çocuk İzlem Merkezine sevk edildi.

Beşevler, Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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