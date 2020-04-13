Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da ulaşımda hijyen seferberliği devam ediyor

Bursa'da ulaşımda hijyen seferberliği devam ediyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsünün Türkiye ilk görüldüğü andan itibaren toplu taşıma araçlarında 15 günde bir yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını haftada bire indirirken, Burulaş bünyesindeki tüm otobüs ve metro vagonları ayrıca her...

13.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:36
Bursa 'da ulaşımda hijyen seferberliği devam ediyor
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsünün Türkiye ilk görüldüğü andan itibaren toplu taşıma araçlarında 15 günde bir yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını haftada bire indirirken, Burulaş bünyesindeki tüm otobüs ve metro vagonları ayrıca her gün deterjanla yıkanıyor.
Dünyanın üzerine kara bir bulut gibi çöken 'Covid 19' salgınıyla birlikte Türkiye'nin en kapsamlı sosyal destek paketini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan sokağa çıkma kısıtlaması bulunun vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında yoğun bir çaba harcarken, diğer taraftan da dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu tarihi bölgeler, sultan külliyeleri, türbeler, tarihi çarşılar başta olmak üzere tüm kentte dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yapan Büyükşehir Belediyesi, özellikle toplu taşıma araçlarındaki hijyeni en üst seviyeye çıkardı. Virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren toplu taşıma araçlarında 15 günde bir yapılan dezenfeksiyon çalışması haftada bire indirildi. Bunun yanında Burulaş bünyesindeki tüm otobüs ve metro vagonları günlük olarak deterjanla yıkanıyor.
Halkımızın gönlü rahat olsun
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile birlikte Burulaş bünyesindeki araçlarda yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi olarak merkez ve ilçelerde ulaşım işini Burulaş marifetiyle sevk ve idare ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Özellikle korona virüsü sürecinde 15 günde bir dezenfeksiyon çalışması yaptığımız metrolarımız ve otobüslerimizde artık bu çalışmayı hatalık olarak yapıyoruz. Ayrıca günlük deterjanla yıkamalar yapıyoruz. Ben özellikle halkımızın toplu taşımayı kullanırken, gerek otobüslerimizle gerekse raylı sistemlerle alakalı gönüllerinin çok huzurlu olmasını istirham ediyorum. Amacımız vatandaşlarımız bu süreçten etkilenmeden normal hayatını devam ettirsin. Bu vesileyle gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Bursa’da ulaşımda hijyen seferberliği devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Haberler ›› Yerel ››Bursa'da ulaşımda hijyen seferberliği devam ediyor - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

13:17: Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 303 ölüm - Haberler 13:16: Adalet Bakanı Gül: "Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi,... - Haberler 13:15: Koronavirüs: ABD daha erken tedbir alabilseydi 'hayatlar kurtarılabilirdi' - Haberler 13:00: İspanya'da son 24 saatte 517 kişi koronavirüsten öldü - Haberler 12:53: Sokağa Çıkma Yasağı En Çok O İlçede Delindi - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi