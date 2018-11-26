Bursa'da "Ulu Bozkırın Ruhu" Resim Sergisi Açıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:07



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:07

Kazakistan'ın en önemli ressamlarının Kazak kültürü ve ulu bozkır göçmen kültürünü anlattığı "Ulu Bozkırın Ruhu" resim sergisi Bursa Göç Müzesi'nde açıldı.Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Kazakistan Abilkhan Kasteyev Devlet Sanat Müzesi'nin birlikte organize ettiği resim sergisi açıldı.Bursa Göç Müzesi galeri alanında yapılan sergi açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, eserlerin Bursa'da sergilenecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Eserlerin sergilenebilmesi adına müze galeri alanının Abilkhan Kasteyev Devlet Sanatlar Müzesi Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirten Elmas, "Kazak kültürüyle bozkır ulu göçmen kültürünü belirleyen etnografik eserlerin, Kazakistan tarihi ve kültürel mirasının yaygınlaştırılması ve Türkiye'de tanıtılması amacıyla müze galeri alanımızda sergilenecek olması bizleri çok mutlu etti. Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY teşkilatı iş birliğinde, söz konusu eserlerin sergilenebilmesi için 2 hafta süre boyunca galeri alanı Abilkhan Kasteyev Kazakistan Devlet Sanatlar Müzesine tahsis edildi." dedi."Türk halkları zengin kültürüyle iz bıraktı"TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseyinov ise TÜRKSOY'un Türk halklarının kültür ve sanatını, dünyanın dört bir yanına tanıtmak üzere etkinlikler yaptığını aktardı.Bu etkinliğin iki ülke arasındaki yakınlaşmaya katkı sağlayacağını dile getiren Kaseyinov, Türk halklarının asırlar boyunca dünya sahnesinde silinmez izler bıraktığını ifade etti. Kaseyinov, şunları söyledi:"Yaptığımız etkinliklere bir yenisini uygarlıklar beşiği Bursa'da ekliyoruz. Türk halkları asırlar boyu zengin kültür ve medeniyetiyle dünya sahnesinde silinmez izler bırakmıştır. Bu zenginliği, sanatın gücüyle sizlere aktarmak bizlerin en büyük görevlerindendir. Medeniyetimizin izlerini gelecek kuşaklara aktaran en güzel sanatlardan biri kuşkusuz resim sanatıdır. 1960'lı yıllardan günümüze Kazakistan'ın en önemli ressamlarının resmettiği eserler zengin kültürümüzü keşfetme noktasında bize fırsatlar sunmaktadır. Bu etkinliğin iki ülke ve halk arasındaki yakınlaşmaya katkı koymasını umuyorum."Abilkhan Kasteyev Devlet Sanat Müzesi Basın Müşaviri Klara İsabayeva ise Kazak halkının göçebe hayatını, eski Türk geleneklerini ve çağdaş dönemi yansıtan eserlerin yer aldığı Ulu Bozkırın Ruhu sergisinin Türkiye'de sergilenmesinin kendileri adına önemli olduğunu kaydetti.Serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Aziz Elbas, TÜRKSOY Kazakistan Temsilcisi Askar Turganbayev, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ve çok sayıda sanatsever katıldı.Sergi, 10 Aralık'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.