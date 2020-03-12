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Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon

BURSA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, özellikle yarın kılınacak cuma namazı öncesi, başta Ulu Cami olmak üzere kentteki cami ve türbeler dezenfekte edilmeye başladı.

12.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:09
Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon
BURSA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, özellikle yarın kılınacak cuma namazı öncesi, başta Ulu Cami olmak üzere kentteki cami ve türbeler dezenfekte edilmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 3 ay önce ortaya çıkan Kovid-19'un (Yeni Koronavirüs ) Türkiye'de bir kişide rastlandığını açıklaması üzerine, birçok uzman korunma yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarılar kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi tedbirlerini arttırdı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği yerlerde çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, başta Ulu Cami olmak üzere, Osmangazi, Orhangazi, Emirsultan ve Üftade Hazretleri türbelerinde dezenfekte çalışması yaptı. Özellikle yarın kılınacak cuma namazı öncesi kutsal mekanlar dezenfekte edilerek, olası salgının önüne geçmek hedeflendi.Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentin sadece turistik yerlerinin değil bütün camilerin, otobüslerin, otobüs duraklarının, bankların da dezenfekte çalışmaları kapsamında olduğunu belirterek, ekiplerin ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.


- Bursa
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Bursa, Güncel

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