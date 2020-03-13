Menü
Haberler ›› genel ››Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği - Haberler

Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği

Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği Bursa Müftülüğü, camilerde tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekeceklerini korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kaldırdı Bursa'da Cuma namazı öncesinde tarihi Ulucami başta olmak üzere büyük camiler ve önemli türbeler Büyükşehir...

13.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:55
Bursa 'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği
Bursa Müftülüğü, camilerde tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekeceklerini korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kaldırdı
BURSA - Bursa'da Cuma namazı öncesinde tarihi Ulucami başta olmak üzere büyük camiler ve önemli türbeler Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Bursa Müftüsü İzani Turan'ın talimatıyla camilerdeki tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekecekleri bir süreliğine kaldırıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde cuma namazı öncesi, Ulucami başta şehirdeki selatin cami ve türbeleri dezenfekte etti
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri muhtemel salgının önüne geçmeyi hedeflerken, belediye ekiplerinin toplu ulaşım araçları, otobüs durakları ve ana arterlerde dezenfekte işlemlerini sürdüreceği öğrenildi.
Öte yandan Bursa Müftüsü İzani Turan da camilerdeki tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekeceklerinin tedbirler kapsamında bir süreliğine kaldırıldığını açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği

Kaynak: İHA

Etiketler : Bursa Müftülüğü, Bursa, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Haberler
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı Haberler
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı Haberler
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Haberler
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın