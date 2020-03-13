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Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"

Bursa'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 7'incisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında Kosova'dan "Arturo Ui" adlı oyun sahnelendi.

13.03.2020 05:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:24
Bursa 'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 7'incisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında Kosova 'dan "Arturo Ui" adlı oyun sahnelendi.
Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda Bertholt Brecht'in kaleme aldığı oyunu Bekim Lumi yönetti.
Oyunda, Bujar Ahmeti, Afrim Kasapollo, Afrim Muçaj, Labinot Raci ve Valmir Krasniqi gibi oyuncular performans sergiledi.
Koreografisini Majlajdo Gala'nın üstlendiği ve Kosova Ulusal Tiyatro'sunun sahnelediği oyun sanatseverler tarafından beğeni topladı.
Oyun, 20'nci yüzyıldaki fiziksel şiddet, soygunlar, yangınlar, baskılar gibi sosyal sorunların siyasetçilerin ve halkın üzerindeki etkileşimlerini konu aldı. Bursa'da

Kaynak: AA

Etiketler : Kosova, Bursa, Güncel

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