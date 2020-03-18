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Bursa'da umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan kişi karantinaya alındı

Bursa'da, umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen kişi karantinaya alındı.

18.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:42
Bursa'da umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan kişi karantinaya alındı
Bursa'da, umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen kişi karantinaya alındı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 gün önce umreden dönen 76 yaşındaki kişi, 14 gün kuralına uymayarak günlük işleri için çarşıya çıktı.
Komşuları, uyarılarına rağmen ertesi gün de dışarı çıkan bu kişiyi sağlık ve emniyet birimlerine bildirdi.
İhbarı değerlendiren sağlık ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284. maddesi uyarınca söz konusu kişiyi zorunlu gözlem altına aldı.
Daha önce de sağlık kontrolleri yapılan bu kişide herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, kendisinin, koronavirüsün kuluçka süresi olan 14 günün ardından taburcu edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Bursa, Sağlık

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