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Bursa'da umre dönüşü testleri pozitif çıkan çift, tedavi olup, evlerine döndü

Umre dönüşü karantinaya alındıkları yurtta korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan Ali-Neziha Çobaner çifti, sağlıklarına kavuşup, Bursa'daki evlerine döndü.

09.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:59
Bursa'da umre dönüşü testleri pozitif çıkan çift, tedavi olup, evlerine döndü

Umre dönüşü karantinaya alındıkları yurtta korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan Ali-Neziha Çobaner çifti, sağlıklarına kavuşup, Bursa 'daki evlerine döndü.


Bursa'da yaşayan Ali Çobaner (67) ve Neziha Çobaner (65), geçen şubat ayında, 32 kişilik Orhangazi kafilesi ile umreye gitti. Çift, umre dönüşü ise Ankara Gölbaşı'ndaki bir yurda yerleştirilerek karantina altına alındı. Burada yapılan korona virüs testleri pozitif çıkan çift, hastaneye yatırıldı. 20 gün süren tedaviyle sağlıklarına kavuşan çift, taburcu edildi. 2 çocuklu çift, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerine döndü. Ali ve Neziha Çobaner, 14 gün süre daha evlerinde karantina altında kalacak. Çobaner çifti, Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'da devlet tarafından son derece iyi ağırlandıklarını belirterek, "Özellikle sağlık sorunlarımızla bire bir yakından ilgilenen, bizlerin sağlığına kavuşması için çaba gösteren tüm doktorlarımıza da teşekkür ediyoruz" dediler. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Orhangazi, Ankara, Bursa, Umre, Güncel
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