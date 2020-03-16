Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır
- Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır Öğrenci yurtları karantina bölgesi yapılıyor Bursa'da korona virüs (Covid-19) için tedbirler alınmaya devam ediyor.
16.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:58
- Bursa 'da üniversite yurtları karantinaya hazırÖğrenci yurtları karantina bölgesi yapılıyor
BURSA - Bursa'da korona virüs (Covid-19) için tedbirler alınmaya devam ediyor. Üniversite öğrenci yurtları boşaltılarak, muhtemel bir durumda karantina bölgesi yapılmak için dezenfekte ediliyor. Türkiye genelinde korona virüs için tedbirler alınmaya devam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesinde etkisini gösteren korona salgını için yurt genelinde bir çok tedbir alındı. Umreden gelen 10 bin 330 kişinin Ankara ve Konya'da öğrenci yurtlarında karantinaya alınmasının ardından tedbirler sürüyor. Bursa'da bazı öğrenci yurtları da muhtemel bir olumsuz durumda, karantina bölgesi yapılmak üzere boşaltıldı. Üniversitelerde eğitime ara verilmesinin ardından Emir Sultan Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler yurttan çıkartıldı. Evlerine gitmek istemeyen öğrenciler ise Orhangazi Yurdu'na nakledildi. Öğrencilerin nakledilmesinin ardından yurt dezenfekte edilerek muhtemel bir durumda karantina bölgesi yapılmak üzere hazırlanıyor.
BURSA - Bursa'da korona virüs (Covid-19) için tedbirler alınmaya devam ediyor. Üniversite öğrenci yurtları boşaltılarak, muhtemel bir durumda karantina bölgesi yapılmak için dezenfekte ediliyor. Türkiye genelinde korona virüs için tedbirler alınmaya devam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesinde etkisini gösteren korona salgını için yurt genelinde bir çok tedbir alındı. Umreden gelen 10 bin 330 kişinin Ankara ve Konya'da öğrenci yurtlarında karantinaya alınmasının ardından tedbirler sürüyor. Bursa'da bazı öğrenci yurtları da muhtemel bir olumsuz durumda, karantina bölgesi yapılmak üzere boşaltıldı. Üniversitelerde eğitime ara verilmesinin ardından Emir Sultan Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler yurttan çıkartıldı. Evlerine gitmek istemeyen öğrenciler ise Orhangazi Yurdu'na nakledildi. Öğrencilerin nakledilmesinin ardından yurt dezenfekte edilerek muhtemel bir durumda karantina bölgesi yapılmak üzere hazırlanıyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır
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