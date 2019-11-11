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Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandı

Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandıBURSA - Bursa'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11.11.2019 20:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:45
'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandı
BURSA - Bursa'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü cinsel tacizde bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 452 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucu 33 yaşındaki Y.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri ikametine yaptığı şafak baskınıyla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandı

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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