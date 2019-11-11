Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı - Haber

Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı

Bursa'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan sapık, polis ekiplerinin 452 adet güvenlik kamerasını tek tek incelemesi sonucu evine yapılan operasyonla yakalandı.

11.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:55Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı
'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan sapık, polis ekiplerinin 452 adet güvenlik kamerasını tek tek incelemesi sonucu evine yapılan operasyonla yakalandı. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz da Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a teşekkür ederek, "Sevgili gençler kendinizi güvende hissedin" mesajı paylaştı.

Nilüfer İlçesinde bulunan kız öğrenci yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü cinsel tacizde bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 452 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. 33 yaşındaki Y.G. polis ekipleri tarafından ikametine yapılan şafak baskını sonucu gözaltına alındı.

Şüpheli Y.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz da öğrencilerin yüreğine su serpen açıklamayı yaparak, "Sevgili Gençler; Emniyet Müdürümüzün duyarlılığı sonucu ilgili kişi yakalanmıştır. Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerekli önlemler de alınmış olduğu için gençlerimiz kendilerini güvende hissedebilirler" dedi. - BURSA

Psycho, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:56 Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa adli işlem yapıldı
12:56 İzmir'de operasyon: 22 düzensiz göçmen yakalandı
13:00 Bursa'da bin polisle hava destekli "Narko-Terör" operasyonu: 25 gözaltı
12:53 Sınıfta bayılan kız öğrenci hayatını kaybetti
12:52 Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 13:04:48