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Bursa'da, Ürdünlü diş hekiminin kaçak muayenehanesine baskın

BURSA'da, kaçak muayenehane açan Ürdünlü diş hekimi Fayiz Y.'nin iş yerine polis tarafından baskın yapıldı.

02.08.2019 19:40 Bursa'da, Ürdünlü diş hekiminin kaçak muayenehanesine baskın
BURSA'da, kaçak muayenehane açan Ürdünlü diş hekimi Fayiz Y.'nin iş yerine polis tarafından baskın yapıldı. Diplomasının Türkiye'de denkliği olmayan diş hekimi Fayiz Y. gözaltına alınırken, muayenehanesi de mühürlendi.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Büro ekipleri, Ürdünlü diş hekimi Fayiz Y.'nin Bursa'da kaçak muayenehane açtığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, muayenehaneye baskın yaptı. Baskında Ürdün'de diş hekimliği mezunu olan ancak Türkiye'de diplomasının denkliği olmamasına rağmen muayenehane açan Fayiz Y. gözaltına alındı. Muayenehanede arama yapan ekipler çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve hastalara ilişkin kayıtlar buldu. Muayenehane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlendi.
Soruşturma sürüyor.



Türkiye, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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