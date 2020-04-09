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Bursa'da üretilen entübasyon kabini Şehir Hastanesinde kullanılmaya başlandı

Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa'da faaliyet gösteren otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabininin de Bursa Şehir Hastanesinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

09.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:00
Bursa'da üretilen entübasyon kabini Şehir Hastanesinde kullanılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa 'da faaliyet gösteren otomobil firmaları tarafından üretilen biyolojik örnek alma kabininin ardından entübasyon kabininin de Bursa Şehir Hastanesinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede riskli grupta yer alan sağlık personellerinin maksimum seviyede korunması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla Bursa'da özel bir otomobil firması ve hastanenin anestezi uzmanlarının ortaklaşa çalışması ile geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye 'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesinde hizmete girdi.
Açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, entübasyonun, solunum veya solunum yolu güvenliğinin bozulması ya da bozulma riski oluşması halinde hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen bir işlem olduğunu ifade etti.
Bu işlem gerçekleştirilirken sağlık personelinin hastayla yakın temasta bulunduğuna dikkati çeken Çalışkan, şunları kaydetti:
"İşte tam da bu işlem sırasında kullanılan bu kabin sayesinde koronavirüsün bulaşma riskine karşı personeli koruyor. Entübasyon kabinlerinde hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanlarının ve hastane ortamının bulaşma riski azaltılarak maksimum önlem alınıyor. Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon dediğimiz solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır."
Çalışkan, entübasyon kabinlerinin işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabildiğini de aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Bursa, Sağlık
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