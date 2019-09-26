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Bursa'da uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Bursa narkotik polisi uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

26.09.2019 14:28Bursa'da uyuşturucu baskını: 3 gözaltı
Bursa narkotik polisi uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. H.T., G.Ö. ve H.G.'nin gözaltına alındığı operasyonda, şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametinde yapılan aramalarda 286 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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