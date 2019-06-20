20.06.2019 12:42
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Bursa'da "uyuşturucu etkili hap" operasyonu

Bursa

Bursa'da sadece yeşil reçeteyle satılması zorunlu olan ve psikolojik tedavide kullanılan 235 bin ilaç ele geçirildi.

Bursa'da sadece yeşil reçeteyle satılması zorunlu olan ve psikolojik tedavide kullanılan 235 bin ilaç ele geçirildi.
İlEmniyet MüdürlüğüUyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yüklü miktarda antidepresan hapını piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda F.K, H.A, M.A.A. ve B.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 50 koli içinde 235 bin ilaç ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Bursa,Güncel

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