Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 12 kilo bonzai ele geçti

Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 12 kilo bonzai ele geçtiBursa'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

31.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:35
Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 12 kilo bonzai ele geçti
Bursa'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda H.K. ve N.K., gözaltına alınırken, şüphelilere ait evlerde arama yapıldı. Aramalarda 12 kilo bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL ele geçirildi. H.K. ve N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bursa’da uyuşturucu operasyonu; 12 kilo bonzai ele geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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