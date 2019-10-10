Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

10.10.2019 15:02Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Bursa narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve arabalarında arama yapıldı. Aramalarda 61 gram sentetik kannabinoid, 60 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 12'si uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.K., R.B. ve S.D. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:08 Hamile kadın ölümden döndü
15:08 Park halindeki araç yandı
15:06 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan "Barış...
15:03 Nusaybin'e havan topu düştü
15:02 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
15:01 Kartal Belediyesi, riskli yapılar ve metruk binaların yıkımına devam ediyor
14:52 Su deposuna bakım ve boya yapan işçi tinerden zehirlendi
10.10.2019 15:21:16