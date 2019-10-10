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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltında

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltındaBURSA - Bursa narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

10.10.2019 16:06
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltında
BURSA - Bursa narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve arabalarında arama yapıldı. Aramalarda 61 gram sentetik kannabinoid, 60 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira nakit para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 12'si uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakılırken uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.K., R.B. ve S.D. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltında

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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