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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:20 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirtilen F.Y., Ö.A., İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 181 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 16 ecstasy tablet, bir miktar bonzai, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.G., A.B., H.T. ve M.Ç. de işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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