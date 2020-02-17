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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 gram kokain, 110 gram metamfetamin ile 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.

17.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:30Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 160 gram kokain, 110 gram metamfetamin ile 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 18 şüphelinin kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelileri evlerine yapılan operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramasında 160 gram kokain, 110 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, bir miktar esrar ve bir mikrat ecstasy tablet ile 7 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 38 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 2 bin 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A., R.T., T.Ü., C.T., F.M., S.Y., S.G. T.E., E.K. ve H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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Kaynak: DHA

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