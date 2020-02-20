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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:35Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 kilo esrar 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmalarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilogram esrar, 160 rram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 6 Adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltında bulunan F.G., A.T. ve S.Ç. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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