Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

BURSA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ç.A., K.U., T.M.A. ve A.U.'nun Karacabey
'den Bursa
'ya uyuşturucu getirip satacağı bilgisine ulaştı. Karacabey- Bursa
karayolunda önlem alan ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden K.U.'nun 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak' suçundan arandığı tespit edildi.
- Bursa
Bursa, Güncel
Kaynak: DHA