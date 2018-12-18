Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 390 gram metamfetamin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Osmangazi Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, T.G, K.Ö, M.K. ve Ö.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Osmangazi ilçesindeki şüphelilere ait adrese operasyon düzenledi.Evde yapılan aramalarda 1 kilo 390 gram metamfetamin, bir miktar kokain, esrar ve 4 adet ruhsatsız tabanca bulundu.Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.