Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramalarda 821 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, A.D, M.S, A.S. ve K.Ş. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gözaltındaki diğer zanlıların işlemleri sürüyor.