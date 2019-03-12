Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.T.D, İ.A, B.G. ve yabancı uyruklu O.B'nin il dışından getirdikleri uyuşturucuyu Bursa'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılara ait ev ve araçlarda 3 bin 323 uyuşturucu tablet, 240 sentetik ecza tablet, 370 gram esrar, 45 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu, iki ruhsatsız tabanca ve iki hassas terazi ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan K.T.D, İ.A, B.G. ve O.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.