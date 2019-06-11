11.06.2019 14:36
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 160 gram esrar, 120 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terzi ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Y, E.Ç, M.K, A.C, O.E, İ.B, İ.G, B.İ. ve Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Polis, Bursa, Güncel