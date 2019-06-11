Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa
'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz
konusu adreslerde yapılan aramalarda 160 gram esrar, 120 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terzi ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Y, E.Ç, M.K, A.C, O.E, İ.B, İ.G, B.İ. ve Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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