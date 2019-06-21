21.06.2019 14:28
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.
Farklı adreslerde yakalanan 9 şüphelinin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannabinoid ve sentetik uyuşturucu tablet ele geçirildi.
Yürütülen çalışmanın devamında kentte uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.S, G.Y, E.Ö ve B.K. da gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 142 sentetik uyuşturucu tablet, satışa hazır halde paketlenmiş 20 gram esrar, 20 sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheliden S.S. ile G.Y. tutuklanırken, E.Ö. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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