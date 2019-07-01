01.07.2019 11:12
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Bursa 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kullanmak için uyuşturucu madde satın aldığı öne sürülen 3 şüpheliyi yakalayan ekipler, bu kişilerin ifadelerinden yola çıkarak B.M, S.Ö, F.Ö, E.Ö. ve M.Ö'nün ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 150 gram sentetik kannabinoid, 140 gram esrar, 20 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 10 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi.
Diğer şüphelilerden B.M, S.Ö, F.Ö. ve E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Bursa , Güncel

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