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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

26.08.2019 17:16 Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan 3 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonun devamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları tespit edilen O.K, M.V.Ö, S.T, U.A. ve D.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada da 180 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'Ü, haklarında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, O.K, M.V.Ö, S.T, U.A. ve D.A. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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