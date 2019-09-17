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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

17.09.2019 10:20Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.G, G.P, R.H, M.K, D.Ş, O.K. ve F.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 337 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 61 uyuşturucu tablet, 3 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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