Haberler » Güncel » Haber

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

19.09.2019 11:59Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.G, M.K, İ.U, E.K. ve O.Ç'nin yakalanması için operasyon başlattı.
Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 106 gram esrar, 11 uyuşturucu tablet ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:12 Türkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştüler
15:11 Gaziler Günü Bartın'da törenle kutlandı
15:11 Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası
15:10 "İslam, barış, huzur, kurtuluş ve denge demektir"
15:10 Mektebim koleji'nden öğretmenlere yatırım
15:10 Ürgüp'e yeni içme suyu kuyusu
15:10 Çocuğunun gözleri önünde eşini öldürdü