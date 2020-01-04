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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

04.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:26 Bursa'da uyuşturucu operasyonu
'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen H.İ.A., G.A., R.C.Ö. ve Ş.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 401 adet ectasy tablet, 45 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi. H.İ.A. tutuklanırken, G.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. R.V.Ö. ve Ş.T.'nin ise emniyette işlemleri sürüyor. - BURSA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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