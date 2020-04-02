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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da narkotik polisinin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi aralıksız sürüyor.

02.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:05
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa 'da narkotik polisinin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslarla amansız mücadelesi sürüyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde Bursa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ç. isimli şahıs takibe alındı. Düzenlenen baskınla gözaltına alınan F.Ç.'nin üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalarda 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç. adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
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