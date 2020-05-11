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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonuBursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

11.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:49
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda M.K., M.A.E., E.C.Y. ve U.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 755 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve döviz ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden M.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.A.E. ve E.C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. U.Ö. isimli şüphelinin savcılık sorgusu ise sürüyor. Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Güncel, Haber

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