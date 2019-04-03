Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Gözaltı

Bursa
'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte döviz ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, önceden tespit ettiği 5 ardese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan uyuşturucu baskınında C.A., G.G., Ö.B., Ö.C. ve Y.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 340 gram metamfetamin, satışa hazr halde esrar, bir miktar ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda döviz ele geçirldi. uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Gözaltına aınan C.A., G.G., Ö.B., Ö.C. ve Y.Ö. isimli 5 şüpheli emniyettek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa, Güncel
Kaynak: DHA